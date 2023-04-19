Diyarbakır'da Ramazanın son teravih namazı kılındı

Diyarbakır'da vatandaşlar, Ramazan ayının son teravih namazını kılmak için camilere akın etti. 14 Nisan Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Selahaddin Eyyubi Camii'ne akın eden vatandaşlar, ramazanın son teravih namazında saf tuttu. Vatandaşlar, bu yılın son teravih namazını eda etmenin huzurunu yaşadı. Üniversite öğrenimi için Çad'dan Diyarbakır'a gelen Muhammed Adem, böylesi bir camiyi ilk defa gördüğünü söyledi. Adem, “Selahaddin Eyyubi Camii'ne gelip Ramazan ayının son teravih namazını kıldık. Yapılan bu cami maşallah çok güzel. Sandığımızdan büyük bir cami. Caminin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Ramazan'ın son günlerinde Selahaddin Eyyubi Camii'nin açılmasını ağaçtan bir meyvenin verilmesi gibi olduğunu belirten İslam Tanrıkulu, “Yapılan Selahaddin Eyyubi Camii'nin güzelliğini görmek için canlı bakılması gerek. Camiyi yapanlardan Allah razı olsun. Ramazan ayının bitmesini istemiyoruz. İnsan ramazanın son günlerini iyi değerlendirmelidir. Bol bol ibadet yaparak bu günleri değerlendirmeliyiz. Ramazanın son günlerinde böyle bir caminin açılması ağaçta bir meyvenin verilmesi gibi bir şey oldu” diye konuştu.