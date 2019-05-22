Diyarbakır'da Ramazan'ın vazgeçilmezi kuru yemiş

Diyarbakır'da Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan vatandaşlar, enerji kayıplarını sahur vaktinde kuru yemiş ve kuru meyve tüketerek gideriyor.

Diyarbakır'da yıllardır kuru yemiş ve kuru meyve sektöründe hizmet veren İbrahim Yalaz, Ramazan ayı dolayısıyla işlerinin yoğun olduğunu söyledi. Vatandaşların en çok cevize rağbet gösterdiğini kaydeden Yalaz, "Ayrıca hurma ve kuru meyveler de hem sahurun hem iftarın vazgeçilmezi olarak tercih ediliyor. Ceviz, hurma, fındık, fıstık, kuru kayısı, kuru incir kuru erik gibi besinler uzmanlarca da tavsiye ediliyor. İncir en yüksek lif içeriğine sahip meyvedir. Sadece 1 adet kuru incir 2 gram lif sağlamaktadır ki bu tavsiye edilen günlük ihtiyacın yüzde 20'si'dir. Besin olarak alınan lifin sindirime yardımcı olduğu ve bazı kanser türlerinin riskini azaltmada etkili olduğu bilinmektedir. Beslenme uzmanları tarafından lif alımını artırmanın en iyi ve en ideal bir yolu olarak lif açısından zengin olan incir tüketimini önermektedirler. Vatandaşlar gün içerisinde kaybettikleri enerjiyi, iftarlarını yaptıktan sonra kuru yemiş ve meyvelerle gidermeye çalışıyor. Yoğunluktan memnunuz" dedi.