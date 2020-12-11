Diyarbakır'da refüj ve kavşaklar lalelerle renklenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar, Sur, Kayapınar ile Yenişehir ilçelerinde peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, kentin daha estetik bir görünüme kavuşması için belirlenen refüj ve kavşaklara toplam 80 bin 490 adet lale soğanı dikimini gerçekleştirdi. Aralık ayında dikimi yapılan lale soğanları, mart ve mayıs aylarında çiçek açamaya başlayacak. Lale dikimi için hummalı ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, ayrıca kentin refüj ve kavşaklarına 13 bin 248 adet hercai menekşe, 520 gül ile 48 bin 986 adet menekşe dikti.

3 bin 940 adet çalı dikildi

Büyükşehir Belediyesi, çiçek dikimi dışında park, refüj ve kavşakların peyzaj anlamında daha renkli görünmesi amacıyla 20 gold taflan, 120 leydani, bin 570 cennet bambusu,170 şimşir, bin 740 zakkum, 180 ada çayı, 10 hanımeli,120 alev, 10 lavantin olmak üzere toplam 3 bin 940 adet çalı dikti.

Ağaçlandırma çalışmalarına da devam eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Karaçalı Mahallesine 60 çınar ve 137 dişbudak, Büyükşehir Belediyesine ait olan Devegeçidi piknik alanına bin 839 adet toros sediri ağacını toprakla buluşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Bağlar, Sur, Kayapınar ile Yenişehir ilçelerinde çiçek, ağaç ve çalı dikme çalışmalarına devam edecek.