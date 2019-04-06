Diyarbakır'da Roma dönemine ait 180 adet sikke yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Roma dönemine ait 180 adet bronz sikke yakalandı. Sikkeleri satmak isteyen şahıs suçüstü yakalandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ergani ilçesinde ikamet eden 1 şüphelinin elinde bulundurduğu Roma dönemine ait sikkeleri satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edildiği bildirildi.

Açıklamada, “Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 5 Nisan 2019 Cuma günü Diyarbakır ili Ergani ilçesinde icra edilen operasyonda bahse konu şüpheli şahıs, sikkeleri satmaya çalıştığı esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahsın ikametinde ve üzerinde yapılan adli aramada Roma dönemine ait 180 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.