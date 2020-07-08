Diyarbakır'da Roma ve İslami döneme ait 168 tarihi eser ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma ve İslami dönemlere ait 168 sikke ve obje ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yenişehir ilçesinde ikamet eden 2 şahsın ellerindeki tarihi niteliği olduğu değerlendirilen sikkeleri satmak için müşteri aradığı belirlendi. Şüpheli şahısların fiziki takibi sonrasında Yenişehir ilçesinde akaryakıt istasyonunda alıcılar ile buluştukları esnada baskın yapıldı. Operasyonda şüpheliler tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, Roma ve İslami dönemlere ait 122 adet bakır sikke ile 46 adet tarihi obje olmak üzere toplam 168 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi sikkeler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.