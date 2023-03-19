Diyarbakır'da sabah saatlerinde kısa süreli yağış etkisini gösterdi

Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden Diyarbakır için "sağanak" uyarısı 2 gün önce yapılmıştı. Kentte etkili olan yağışın ardından vatandaş tedbirini alıp dışarı çıktı.

Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da yağan yağmur sabah saatlerinde etkili oldu.

Diyarbakır merkezde cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur suyuyla kaplanırken, vatandaşlardan kimisi tedbirini alıp şemsiye ile dışarı çıktı, kimisi saçakların altına sığındı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.