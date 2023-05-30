Diyarbakır'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır'ın Hazro ve Silvan ilçelerinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Silvan ve Hazro ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Öte yandan, Silvan-Batman karayolunda dağlık alandan gelen yağış nedeniyle su ve çamur altında kalırken sürücüler zor anlar yaşadı. Kırsalda bazı tarım alanları taşkın nedeniyle su altında kaldı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ise yolda zor anlar yaşadı. Bağ ve bahçelerdeki meyve ağaçları olumsuz etkilendi.