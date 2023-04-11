Diyarbakır'da sağanak yağış başladı

Meteoroloji 15.
Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Diyarbakır için yapılan sağanak uyarısının ardından, yağış etkisini gösterdi.
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden dün yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre; bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, dün öğle saatlerinden sonra Diyarbakır il genelinde ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 21-50 kg/m2, Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli 51- 75 kg/m2 olması beklendiği bildirilmişti.
Yağışların salı günü sabah saatlerinden itibaren Siirt, Şırnak, Mardin, Batman çevrelerinde kuvvetli 21-50 kg/m2, yer yer çok kuvvetli 51-75 kg/m2 olacağı tahmin edildiği açıklanmıştı.
Bugün sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır'da sağanak etkisini gösterdi. Vatandaşlar, tedbir alarak dışarı çıktı.