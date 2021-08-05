İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da sağanak yağış etkili oldu

Diyarbakır’da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Diyarbakır'da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yağmurla birlikte serinleyen vatandaşlar sevindi.


Diyarbakır'da öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak etkili olurken, sıcak havanın hakim olduğu kentte yaklaşık yarım saat süren yağmurla havanın serinlemesi, vatandaşları sevindirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.


Kısa süreğine zaman zaman trafikte zaman zaman aksamalara neden olan yağmurun ardından tekrar güneş açtı.

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