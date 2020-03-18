Diyarbakır'da sağanak yağış su taşkınlarına neden oldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aşırı yağış sonucu su taşkınları meydana geldi.

Bismil ilçesine 15 kilometre mesafede ki Tepe Mahallesi'nde meydana gelen su baskını vatandaşları zor durumda bıraktı. Ahır ve evleri su bastı. Maddi hasarın meydana geldiği selde herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirdi.

Bismil Tepe Mahallesi'nde dün gece yarısından itibaren başlayan sağanak yağmurdan dolayı birçok ev su altında kaldı. Tepe Mahallesi sakinlerinde Şehmus Özaydın, en ufak bir yağışta bile evlerinin su aldığını söyledi. Özaydın, “Her sene en ufak bir yağışta bile evimiz sular altında kalıyor. Aynı şekil şuan Tepe'de birkaç sokak göle dönmüş durumda. Mahalle sakinleri sokaklarda yürüyemez hale geldi. Evlerimizdeki suyu kendi imkanlarımızla boşalttık. Ben burada tüm yetkililere seslenmek istiyorum, bir an önce bu mağduriyetimizi gidersinler” dedi.