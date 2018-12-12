Diyarbakır'da sağlık çalışanlarından çocuklar için anlamlı kampanya

Diyarbakır'da görev yapan acil tıp teknisyenleri bölgede kışlık ayakkabıya muhtaç çocuklar için yardım kampanyası başlattı.

En zor şartlarda bile fedakarca çalışarak insanları yaşatmayı ilke edinen acil sağlık çalışanları çocuklar için anlamlı bir kampanyaya imza attı. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Diyarbakır İl Başkanlığınca soğuk havanın etkisini iyice gösterdiği bu dönemde kışlık ayakkabıya muhtaç çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı. “Çocuklar üşümesin” sloganıyla harekete geçen üyeler yardıma muhtaç çocukların bu kış üşümemesi için hayırseverlerden destek bekliyor.

ATTDER Diyarbakır İl Başkanı Halil Kılıç, kampanya kapsamında toplanacak ayakkabıları, önceden tespit ettikleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıracaklarını belirterek, “İl başkanlığı olarak soğuk kış şartlarında üşüyen çocuklarımız için yardım kampanyamızı başlattık. Özellikle hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Yapacağınız yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşabilir, onların tebessüm etmesini sağlayabilirsiniz. Bu kampanyada emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.