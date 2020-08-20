Diyarbakır'da ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin' korona virüs denetimleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs denetimleri genelgesi kapsamında şehirlerarası ve ilçe otogarları, ticari taksiler ve eğlence mekanlarında maske, sosyal mesafe ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs (Covid-19) denetimleri genelgesi kapsamında ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin' denetiminin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Diyarbakır Şehirlerarası Terminal İşletmeleri'nde (DİŞTİ) denetim yapan zabıta ekipleri, otogarda bulunan 23 seyahat acentesini denetledi. Acentelerde personelin maske, sosyal mesafe, Korona virüs ile ilgili uyarı levhalarının ve el antiseptiği bulundurulmasını kontrol eden zabıta ekipleri, kurallara uymayan bir firmaya idari yaptırım karar tutanağı tuttu. Ekipler, daha sonra şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetleyerek belirlenen kurallara uymayan otobüsler hakkında tutanak tuttu.

Toplu taşıma ve ticari taksiler denetlendi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte faaliyet yürüten toplu taşıma ve ticari taksileri denetledi. Toplu taşıma ve ticari taksilerin belirlenen yolcu kapasitesinde taşımacılık yapmalarını, araç içinde şoför ile yolcuların maske kullanmasını denetleyen Zabıta ekipleri, mevzuat dışında yolcu taşımacılığı yapan araçlar hakkında cezai işlem uyguladı.

Tedbirlere uymayan iş yerlerine idari işlem yapıldı

Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan eğlence yerleri ve kafelerde ile lunaparkta sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ile ilgili incelemelerde bulundu. Uygulama kapsamında, birçok eğlence mekanı denetlenirken mevzuat hükümlerine aykırılık bulunan iş yerlerine idari işlem yapıldı. Ekipler, mekan sahipleri ve müşterilere de sosyal mesafe ile Korona virüs tedbirleri hakkında uyarılarda bulundu.

Denetimler sürecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının, halk sağlığını korumak amacıyla koronavirüs (Covid-19) denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.