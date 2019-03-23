Diyarbakır'da Sağlık-Sen İl Divan toplantısı düzenlendi

Bir lokantada kahvaltıdan sonra düzenlenen divan toplantısına Sağlık-Sen Onursal Genel Başkanı ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Abdulaziz Aslan ve Şemsettin Karadoğan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten, Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, il yönetimi, Siirt, Tunceli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hakkari, Elazığ, Osmaniye, Malatya, Bitlis, Batman, Mardin, Şırnak, Ağrı'dan sendikaya üye çalışanlar ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu, sahadan almış oldukları destek ve genel merkezin verdiği güçle Diyarbakır'ın genelinde yetkili konumda olduklarını dile getirerek, sağlık çalışanlarının sorun ve sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını söyledi. Ensarioğlu, “Sahada karşılaştığımız bazı sorun ve sıkıntılarımız var. Adaletsiz döner sermaye, malumunuz döner sermayenin kuruluş amacı motivasyonu artırması çalışanlara katkı sunulmasıdır. Maalesef son zamanlarda artık döner sermayeden eser bile kalmamış, motivasyonu yükseltmek yerine bitirme noktasına gelmiştir. Bir başka bir sorunumuz yıpranma payıdır. Malumunuz 6 yıllık süreçtir, bu yıpranma payının biran önce tüm sağlık çalışanlarımızın hakkettiği yıpranma payını alacaklardır. Bunun gibi birçok sorunlarımız var bunları genel başkanlarımız buradayken sıralayacağız, hastaneleri dolaşırken oradaki kardeşlerimizin tükenmişlik sendromunu hepimiz görüyoruz. Bizde Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi olarak bu kardeşlerimizin sesi ve nefesi olmak için elimizden geleni yapıyor ve yapmaya da devam edeceğiz. Çalışan kardeşlerimiz en çok son zamanlarda en çok şikayetçi oldukları sorun ise mobbing uygulamasıdır. Mobbing başarısız olan bazı idarecilerimiz tarafından yapılan mobbing uygulamasına biz Sağlık-Sen olarak asla kabul etmedik, etmeyeceğiz” dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise, sendikacılık yaptıklarını ve ülkenin geleceği adına cümle kurduklarını aktardı. Durmuş, “Ülkenin geleceği adına sizleri temsilen bu makamlarda bulunuyoruz. Bu noktada ben bir Zonguldak çocuğuyum, orada sendikacılık adına çok şey öğrendik, inşallah o bilgi, birikimimiz, deneyimimizi ve o dönemde yaşadıklarımızı bu dönemde burada teşkilatımıza aktaracağız” diye konuştu.

Toplantı hediye takdimiyle sona erdi.