Diyarbakır'da şampiyonluk kutlamaları gergin geçti

Diyarbakır'da Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamaları gergin geçti. Galatasaraylı taraftarlar kutlama yapmak isterken, Amed Sportif taraftarları kutlamalara engel oldu. Taşlı sopalı kavgaya polis müdahale etti.

Diyarbakır'da her sene olduğu gibi bu yıl da Yenişehir ilçesi ofis semti ekinciler caddesinde bir araya gelen Galatasaray taraftarları, 22. şampiyonluğu kutlamak isterken, Amed Sportif taraftarlarının engelleriyle karşılaştı. Kutlamalar başlayınca sokaklara inen taraftarlar saldırıya uğradı. Polis ekipleri biber gazlı müdahalede bulundu. Araçlarında korna çalan Galatasaray taraftarları ile müdahale eden Amedspor taraftarları arasında zaman zaman kavga yaşandı. Bazı holiganlar, Galatasaray'ın bayrak ve flamalarını yaktı. Uzun süre sonra bölgeye gelen polis ekiplerinin, Amedspor taraftarlarını dağıtmasıyla olaylar son buldu.