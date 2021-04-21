Diyarbakır'da sanal fotoğraf sergisi açılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Fotono21 Fotoğraf Derneğinin katkılarıyla önemli bir kültür çalışması hayata geçiriliyor. 14 fotoğraf sanatçısının katılımıyla oluşturulan sergiye yoğun ilgi bekleniyor. Türkiye'nin dört bir yanından çekilen fotoğrafların oluşturduğu Ramazan ayı fotoğraf sergisi nisan ayı boyunca erişime açık olacak.

Fotoğraf sergisine katkı sunan fotoğrafçı Faruk Gamlıoğlu, böylesine kıymetli bir sergide fotoğrafının yer almasının kendisi için bir onur olduğunu söyledi. Gamlıoğlu, ''Diyarbakır'ın güzelliklerini yansıtan birbirinden güzel 14 ayrı fotoğraf yer alıyor" dedi.

Ramazan ayının manevi duyguları taçlandırdığını ifade eden fotoğraf sanatçısı Savaş Şener de ''Bu mübarek ayı elbette ki sevdiklerimizle beraber geçirmek isterdik lakin hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak adına mübarek ayı evlerimizde geçiriyoruz. Böylesine zor günlerde sanatseverlerin nefes alabileceği bir etkinlikte yer aldığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Fotono21 Fotoğraf Derneğinin fotoğraf sanatçılarına teşekkür eden fotoğraf sanatçısı Metin Öztürk ise ''Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanıyoruz. Değerli ekip arkadaşlarımla birlikte güzel işlere imza attığımıza inanıyorum. Hem şehrin tanıtılması hem de Ramazan ayının muhteviyatını yansıtan güzelliklerin bir arada olduğu sergimizi herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederim'' şeklinde konuştu.