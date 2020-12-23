Diyarbakır'da Sanat Sokağındaki sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

Sanat Sokağındaki çalışmaların Nisan 2021'de tamamlanması bekleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Diyarbakır'ın en işlek ve sembol sokaklarından biri olan Sanat Sokağının daha modern bir görünüme kavuşturulması amacıyla başlattığı peyzaj ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Zemin ve peyzajında sorunlar yaşanan sokağa köklü çözüm üretmek amacıyla Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlıkları ortaklaşa çalışma yürütüyor.

Zemine baskılı asfalt serilecek

Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Sanat Sokağının zemininde yaşanacak bozulmalara karşı baskılı asfalt çalışması gerçekleştirecek. Baskılı asfalt ile birlikte estetik bir görünüme kavuşacak olan Sanat Sokağı, özellikle kış aylarında insanların yürümekte zorlandığı ve çamur deryasına dönen manzaralardan da kurtulmuş olacak.

Yürüyüş alanlarının da baskılı asfaltla değerlendirileceği yenileme çalışmasında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, sokakta peyzaj çalışmaları yapacak. Tamamlanacak altyapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmalarında, sokakta kullanılamaz durumda bulunan tüm kent mobilyaları yenilenecek. Peyzaj çalışmalarında sokağın her iki bölümünün yan taraflarına vatandaşların dinlenebileceği kamelyalar ve oturma bankları yerleştirilecek. Sokakta son olarak yeşillendirme çalışması başlatılacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Sanat Sokağında başlatılan peyzaj ve düzenlenme çalışmalarının Nisan 2021'de tamamlanması bekleniyor.