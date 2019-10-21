Diyarbakır'da sanata ve özel etkinliklere büyük ilgi

Diyarbakır'da vatandaşlar, son iki dönemdir sanat ve özel etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Daha önce bölgeye gelmeyen sanatçı ve tiyatro grupları da artan ilgi nedeni ile Diyarbakır'ın yolunu tutmaya başladı.

Diyarbakır'da son iki sezondur sanat ve özel etkinlik çalışması yapan Meya Ajans, kentte vatandaşların bu alana yönelmesini sağladı. Daha önce bölgeye gelmeyen sanatçı ve tiyatro grupları ile görüşen Meya Ajans kurucusu ve Koordinatörü Elif Yıldız, birçok sanatçının yönünü Diyarbakır'a çevirmesini sağladı.

Konu ile ilgili bilgi veren Yıldız, Meya Ajans'ın 2017 Aralık ayından itibaren sanat ve organizasyon anlamında hizmet verdiğini söyledi. Yıldız, “Aslında bu alanda Diyarbakır' da da tiyatro izlenir, konsere gidilir izlenimini tüm batıya tüm ajanslara sağlamış olduk. Bu oldukça gurur verici bir durum. Özellikle özel tiyatro anlamında doğu-batı tiyatro köprüsü oluşturduk. Hem çok iyi sanatçıların oyunlarını sergiletiyor hem de bilet fiyatlarını yüksek tutmadan insanları maddi anlamda fazla zorlamadan çok güzel işler yapıyoruz. 2019 -2020 sezonunda da bu işler devam edecek, şimdiden anlaşma sağladığımız birçok ünlü ismin oynadığı tiyatro oyunları ve ünlü sanatçıların konserleri var. Ayrıca sadece biz değil bu anlamda adım atan güzel işler yapan il dışından da birçok ajans var bunların olması bizi heyecanlandırıyor. Amacımız Diyarbakır'da her zaman daha büyük daha güzel organizasyonlara imza atmak” dedi.

Diyarbakır'da 2'nci Altın Toprak ödülleri verilecek

Diyarbakır Altın Toprak ödüllerinin ikincisini düzenleyeceklerini kaydeden Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

“Diyarbakır'da ki yerel markaların bilinirliğini arttırmak, verilen hizmetin ve kalitenin ön plana çıkarılmasını sağlamak amacıyla ödül töreni düzenliyoruz. Bu yıl 2'ncisini düzenleyeceğimiz gecede, kategorilerdeki sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda mükemmele ulaşma arzusu oluşturmayı, kalite standartlarının yükseltmesini sağlamayı, sektör çalışanlarını teşvik ve motive etmeyi, Diyarbakır hizmet sektörünü ödül gecesi aracılığı ile bir araya getirmeyi ve Diyarbakır marka bilinirliğini küresel ölçekte arttırmayı hedefliyoruz.”