İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 7 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi 3.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi 3.Sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Patlamada 5'i ağır, 7 kişi yaralandı.


Olay, Yenişehir ilçesi 3. Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesi içinde sabah saatlerinde bir iş yerinde oksijen tüpünden olduğu iddia edilen patlama meydana geldi.


Vatandaşlar tarafından 112 komuta merkezine yapılan arama ile olay yerine UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Patlamada, ilk belirlemelere göre, 5'i ağır 7 kişi yaralandı.


Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevkleri sağlandı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Patlama ile ilgili olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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