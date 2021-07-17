Diyarbakır'da Şanlıurfa-Elazığ yolu birbirine bağlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021 asfalt sezonunda özellikle kent merkezinde trafik akışını rahatlatacak yeni bağlantılı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, merkez Kayapınar ilçesinde Şanlıurfa yolundan başlayan Mezopotamya Caddesi'ni Elazığ yoluna bağlayarak sürücüler için alternatif bir güzergahı daha trafiğe açtı.

12 bin metrekare kaldırım ve 80 aydınlatma direğiyle Büyükşehir Belediyesi, daha önce yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle çözüme kavuşturarak çalışma başlattığı bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde olan yolda, 90 bin metreküp kazı dolgu, 34 bin temel alt temel, 36 bin metrekare binder ve 35 bin metrekare aşınma tabakası serdi. Açılan yeni yolda tren raylarının geçtiği bölüme güvenlik amacıyla otomatik bariyerli hemzemin yapıldı. Ekiplerin Mezopotamya Caddesi'ne döşeyeceği 12 bin metrekare kaldırım ve 80 aydınlatma direğiyle çalışmalar tamamlanmış olacak.

Asfalt serme çalışmasının tamamlanmasının ardından trafiğe açılan cadde ile kentteki yol ağına Şanlıurfa ve Elazığ bulvarları arasında alternatif bir güzergah eklenmiş oldu.