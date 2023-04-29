Diyarbakır'da SAT-2 serotipine karşı 100 binin üzerinde hayvan aşılandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren canlı hayvan borsası, şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığı riski nedeniyle 9 Mart'ta kapatılmıştı. Dün tekrar açılan hayvan borsasında herhangi SAT-2 serotipi hastalığına rastlanılmazken, şehirde 100 binin üzerinde hayvan aşılandı.

Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar ile canlı hayvan borsasını şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı geçici olarak 9 Mart tarihinde kapatmıştı. Hastalığın kontrol altına alınması dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı kararıyla dün itibarıyla canlı hayvan borsası yeniden açıldı.

SAT-2 serotipinin hayvanları ciddi anlamda etkileyebildiğine dikkat çeken Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, hastalıklara karşı olarak yılda 2 defa düzenli olarak hayvanlara aşı yapıldığını belirtti.

Hayvan hareketliliğindeki kısıtlamanın 1 buçuk ayın sonunda dün kaldırıldığını ifade eden Atalar, “9 Mart itibarıyla Türkiye genelinde SAT-2 şap aşısını SAT-2 serotipine karşı tedbir alınmak amacıyla durdurulan hayvan hareketliliği bu ayın 28'i itibarıyla sonlandırıldı ve hayvan hareketliliğinde kısıtlama kaldırıldı. Bu süre zarfı içerisinde bu virüsün hayvanlarda ciddi hastalıklara neden olması hasebiyle, bununla ilgili yılda 2 defa düzenli olarak hayvanlara aşı yapmaktayız. Bu yıl ülkemizde görülen SAT-2 serotipine karşı biraz daha hayvanlara ciddi sebep olunması nedeniyle hareketlilik bir süre durduruldu. Buna karşı hemen şap enstitümüzde aşı üretildi” dedi.

SAT-2 serotipine karşı 100 binin üzerinde hayvanın aşılandığını dile getiren Atalar, “Biz hızlı bir şekilde 332 bin büyükbaş hayvanımızın normal aşısını yaptık. Akabinde SAT-2 serotipine karşı üretilen aşı ile 100 binin üzerinde hayvan aşılandı ve bu aşılama sahada 172 veteriner hekim ile hafta sonları da dahil olmak üzere devam ediyor. Şu anda SAT-2 aşısıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu arada il içerisinde hayvan dolaşımı serbest hale geldi. Fakat il dışına götürülecek hayvanlarla ilgili özellikle SAT-2 aşısını yaptırmış olması ve üzerinden de 21 gün geçmiş olması halinde il dışına sevk olabilir. Bunun için de ilçe ve köyler arasında herhangi bir kısıtlama kalmadı. Dolayısıyla ilimizde hiçbir şekilde sat-2 vakası görülmedi. Bundan sonraki süreçte de bu vakanın görülmemesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.