Diyarbakır'da şehidin ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

Diyarbakır'da şehit Süleyman Sorkut'un ailesine Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

Diyarbakır'da bir konferans salonunda Devlet Övünç Madalyası tevcih töreni ve iftar programı düzenlendi. Programa Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Oya Eronat, ilin üst düzey yöneticileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Vali Güzeloğlu, Devlet Övünç Madalyası'nın şehit ailelerine ve gazilere teşekkür, minnet ve saygının bir ifadesi olarak verildiğini belirterek, şehidin ailesine madalyayı büyük bir onur ve gururla takdim etiğini söyledi. Güzeloğlu, “Ben en değerli varlıkları olan canlarını bu vatan, bayrak, millet ve devlet uğruna seve seve feda eden bütün gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun, kahraman gazilerimize ise minnet duygularımızı ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına şehidimiz Süleyman Sorkut'un değerli anne ve babasına en büyük onuru taşıyan Devlet Övünç Madalyası'nı büyük bir onur ve gururla takdim ediyorum. Süleyman ve tüm şehitlerimiz manevi huzurunda bu vatanın sonsuza kadar yaşayacağını, devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin sonsuza kadar ebediyen var olacağını ifade ediyor, Rabbim şehitlerimizden razı olsun gazilerimize sağlık versin” dedi.

Program iftar yemeğinin ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.