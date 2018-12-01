Diyarbakır'da sel, bir köyü ikiye böldü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağmur, sele neden oldu. Sel nedeni ile köyü ilçeye bağlayan köprünün çökmesi sonucu köylüler, suların ortasında hastaları ile birlikte mahsur kaldı.

Ergani ilçesine bağlı Şeh Gür köyü, bugün sabah saatlerinde sel felaketi ile uyandı. Dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, birikintilerin toplanması ile sele dönüştü. Meydana gelen sel nedeni ile köyü ilçeye bağlayan köprü yıkılırken, hastalarını hastaneye götürmek isteyen vatandaşlar da selin ortasında mağdur kaldı.

Hasta çocuk babasının sırtında öylece bekliyor

Selin ortasında mağdur kalan vatandaşların cep telefonu ile çektikleri görüntülerde, köprünün tamamen yok olduğu ve bazı vatandaşların da araçları ile birlikte mahsur kaldığı görüldü. Burada konuşan vatandaşlar, “Köy ikiye ayrıldı. Hastamız var, onu nasıl taşıyacağımızı bilmiyoruz. Yetkililere sesimin gitmesini diliyorum, lütfen bu duruma bir çare bulun. Her sene aynı sorunu yaşıyoruz. Sesimizi duyun, rica ediyoruz, artık yeter sadece bir köprü istiyoruz. Her sene bu manzarayı yaşıyoruz, bütün girişimlerimiz sonuçsuz kalıyor. Hastamız var, sesimize kim kulak verecek. Biz bu hasta çocuğu nasıl hastaneye götüreceğiz” dedi.