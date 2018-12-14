Diyarbakır'da sel nöbeti ikinci gününde

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin kopmasının ardından nehir çevresinde iş yeri bulunan esnafın olası "sel nöbeti” ikinci gününe girdi. İş yeri sahipleri yatak getirdikleri kafelerinde nöbetleşe uyuyarak geceyi atlatmaya çalışacak.

Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda son günlerde etkili olan yağışın ardından fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan birinin dün gece kopmasının ardından Dicle Nehri'ndeki su seviyesi artmış ve nehir çevresinde bulunan ev ve iş yerlerinin bir kısmı tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Gece vatandaşların bazıları akrabalarının evine sığınırken geri kalanları evlerinin çevresinde ateş yakarak nöbet tutmaya başlamıştı. Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü'deki kafelerin büyük çoğunluğu sabah saatlerinde su altında kaldı. Ekmek teknelerini bırakmayan bazı kafe sahipleri soba yakarak su seviyesinin daha da yükselme ihtimaline karşı kafelerinde nöbetle tutmaya başladı. İşletmeciler kafelerinin merdivenlerine kadar dayanan suyun seviyesini kontrol etmek için sabaha kadar nöbetleşe uyuyarak geceyi geçirmeye çalışacak.

"Zararımız su çekilince ortaya çıkacak"

Kafe işletmecisi Zana Memetoğlu, sabah saatlerinde suyun birden 6-7 metre kadar yükseldiğini belirterek, "Aşağıdaki kapalı yerimiz su altında kaldı. Su seviyesi hala aynı. Pek fazla değişen bir şey yok o yüzden biz de su seviyesi artarsa eşyalarımızı kurtarırız, diye nöbetteyiz. Zararımız ancak su seviyesi düşünce ortaya çıkacak. Aşağıdaki sedirlerimiz, oturma yerlerimiz hepsi suyla beraber gitmiş" dedi.

Mazlum Memetoğlu ise sabaha göre 10 santimlik bir düşüş olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Ama su hala çok yüksek ve risk arz ediyor. Daha da yükselebilir. Eskiye göre 6-7 metre suyun yüksekliği var. Biz de burada nöbet tutuyoruz. Bekliyoruz." diye konuştu.

Öte yandan AFAD ekipleri de olası bir sel durumuna karşı nehir çevresinde devriye halinde nöbet tutuyor.