Diyarbakır'da semt polikliniği yeniden hizmete girdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Çocuk Semt Polikliniği, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalmasının ardından yeniden hizmete girdi.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında poliklinik hizmeti veren Semt Polikliniğinde 1 Mart tarihinden itibaren 0-18 yaş aralığında muhtelif farklı dalda yeniden hizmet sunulmaya başladı. Bu kapsamda çocuk ve ergenlerin ruhsal, zihinsel gelişimlerini tespit etmek, onlara danışmanlık sunmak ve ihtiyaç duyanların ruhsal tedavilerini yapmak amacı ile hizmet binasında çocuk psikiyatri uzmanı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, sosyal çalışmacı, diyetisyen ve dil-konuşma terapisi branşlarında da hizmet veriliyor.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Semih Canpolat, Diyarbakır için bu durumun bir ilk olduğunu ifade ederek, bu hizmetin hayırlı olmasını diledi. Vatandaşların sağlığına kavuşması noktasında ellerinden gelen tüm çabayı göstermekte olduklarını belirten Başhekim Canpolat, “Devletimiz, Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde, bağlı tüm hastanelerimizde, hekimlerimiz ve tüm sağlık ordumuz, hastanelerimize gelen vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşup, tedavilerinin tamamlanması noktasında, var gücüyle çalışmaktalar” dedi.