Diyarbakır'da sepet örücülüğü kursu devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kaybolmayla karşı karşıya kalan eski el sanatları mesleklerini yeniden canlandırmak için DİSMEK kapsamında açtığı sepet örücülüğü kursu 12 öğrenciyle eğitimlerine devam ediyor. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda hafta içi her gün sabah 09.00'da başlayan ve 12.30'da sona eren kurslarda öğrenciler, sepet örücülüğü mesleğini tüm detaylarıyla birlikte öğreniyor. İŞKUR ortaklığında açılan kursta kursiyerler günlük 35 TL ücret almaya hak kazanıyor. Günlük ücretlendirme dışında kursiyerlerin eğitim süresi boyunca Genel Sağlık Sigortaları (GES) da yatırılıyor.

Ocak ayı itibariyle sona erecek olan kursta öğrenciler, sağlıklı ve etkili iletişim kurmak, bilgiye ulaşma ve veri toplama, girişimci fikirler üretme, iş kurma ve geliştirme, iş güvenliği ve işçi sağlığı, çevre koruma ile problem çözme başlıklarında teorik eğitim alıyorlar. Kursiyerler, kullanılan malzemeleri tanıma, bitkisel örücülüğe hazırlık, sepet örme ile el sanatları ürünlerinin bakımını yapmak ve korumak konularında pratik yapma şansı buluyor.

Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanacak ve el sanatları teknolojilerinde küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, kendi işyerinde ya da evinde vb. yerlerde çalışabilecek.