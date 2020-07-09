Diyarbakır'da şerbet satıcıları, kentin kültürünü yansıtan tek tip kıyafete geçti

Diyarbakır'da yüzyıla aşkındır Sur ilçesindeki tarihi Gazi Caddesi'nde özel hazırladıkları küplerde meyan şerbeti satışını yapan şerbetçiler, kentin kültür, turizm ve ekonomisine katkı sağlamak amacı ile tek tip kıyafet uygulamasına geçti.

Sur ilçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından yapılan uygulamada şerbet satıcıları kentin kültürünü yansıtan tek tip kıyafet giyerek satış yapmaya başladı. Meyan kökü şerbeti satan ve tek tip kıyafet giyen şerbetçilerin satışların da arttırdı. Proje hakkında bilgi veren Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammet Mizgin Güneş, yaptıkları uygulamalı projenin kentin turizmine katkı amacı taşıdığını söyledi.

"Amacımız kent turizmine katkı sağlamak ve tanıtımını yapmak"

Diyarbakır'ın kadim şehirlerden biri olduğunu belirten Güneş, "Diyarbakır'ın kültürünü dünyaya tanıtmak ve kent turizmine katkı sağlamak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Meyan kökü şerbeti Diyarbakır halkının çok iyi bildiği ve çok içtiği sağlığa faydası olan bir içeceğimizdir. Bundan dolayı bunu daha iyi tanıtmak ve kent turizmine katkı sağlamak için tek tip kıyafet uygulamasına geçtik. Bu tek tip kıyafetleri de Diyarbakır'ın yöresel kıyafetlerinden seçtik. Böylece meyan kökü şerbeti satan şerbetçilerimiz daha titiz, daha temiz ve daha hijyenik şartlarda hizmet sunmaya başladılar. Yaptığımız bu uygulama ile hem turizme hem de şerbet satıcılarına büyük katkı oldu. Yaptığımız bu projeye Sur İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Abdullah Çiftçi de çok destek oldu. Bundan sonra özellikle Diyarbakır'ın tarihi yerinden biri olan Sur ilçemizi Türkiye ve dünyaya tanıtmak için farklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Projeyi hayata geçirenleri tebrik ediyoruz"

Tek tip kıyafet uygulamasının Diyarbakır'ın turizmine ve kültürüne çok büyük katkı sağladığının altını çizen Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu da "Diyarbakır'ın geleneksel bir içeceği vardır, meyan kökünden, meyan kökü de hem vücuda hem de sağlığa çok faydalı bir şerbettir ve bu Diyarbakır'a has bir şeydir. Yapılan tek tip kıyafet uygulaması Diyarbakır'ın turizmine ve kültürüne çok büyük katkı sağladı. Bu uygulamada emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Hem Sur Belediyesini ve hem de zabıta ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yapılması gereken de budur. İnşallah biz illerde güzel bir şeyde yapacağız. Biz çocukken şerbetçiler şerbet sebili yaparlardı. Bu cuma günü bizlerde Nebi Cami önünde o geleneği başlatacağız şerbet satan kardeşlerimizle birlikte ve şerbeti sebillerde dağıtacağız. Tüm Diyarbakır halkını bu cuma günü öğlen namazı sonrası şerbet içmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Şerbet satıcıları da tek tip kıyafet uygulamasının işlerini iki kat artırdığını ve bu projede emeği geçen Sur Belediyesine teşekkür ettiklerini söyledi.