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Diyarbakır'da seyir halindeki lüks otomobil yandı

Diyarbakır-Silvan karayolunda seyir halindeki bir lüks otomobil, motor bölümünde çıkan duman sonrası alevlere teslim oldu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını aracın tamamını sarmadan müdahale ederek söndürdü.


Yangın, Diyarbakır - Silvan karayolu Köprübaşı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan 34 AG 7337 plakalı lüks otomobilin motor bölümünde aniden duman çıktı. Daha sonra alev alan otomobilde bulunan sürücüsü, aracını yol kenarına park edip, itfaiyeden yardım istedi.


Olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlına bağlı itfaiye ekibi, alevlerin aracın tamamını sarmadan söndürdü. Bu esnada güvenlik güçleri de güvenlik nedeniyle trafik akışını durdurdu.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobilde maddi çapta hasar oluşurken, ölen veya yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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