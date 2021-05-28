Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde seyir halinde olan otomobil motor kısmından alev alıp yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bismil ilçesine 10 km mesafedeki Ambar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Hasan Doğan yönetimdeki 10 GHA 77 plakalı araç seyir halindeyken motor kısmında aniden dumanlar çıktı. Dumanı fark eden araç şoförü Doğan, aracı yol kenarına park ederek araçtan çıktı. Aracın motor kısmından çıkan ateş, aracının her yarını sararak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bismil Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.