İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da seyir halindeki ticari aracın üstüne ağaç devrildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde seyirde halinde olan ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyirde halinde olan ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi. Şoke uğrayan sürücü, haber vermesi üzerine saatlerce yetkililerin gelmediğini ileri sürdü.


Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan 41 SS 271 plakalı ticari aracın üstüne refüjde bulunan ağaç devrildi. Yolda trafik aksarken, araç sürücüsü Temur Deniz, durumu yetkililere bildirdi. Uzun süre yetkililerin gelmediğini öne süren Deniz, kendi imkanıyla ekip çağırarak ağaç dallarını kestirip aracını yol kenarına aldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, çalışmaların tamamlanmasıyla yol trafiğe açıldı.

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