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Diyarbakır'da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yoğun yağış nedeni ile dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yoğun yağış nedeni ile dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi.


Çınar'da önceki gün akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış nedeni ile derenin kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. İlçeye bağlı İnanözü Mahallesinden geçen derenin hemen yanında bulunan evin altındaki istinat duvarı, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. İnanözü Mahallesi sakinlerinden Faysal Tokur, iki gündür ilçede sağanak yağışın sürdüğünü söyledi. Tokur, “Bugün sabah saatlerinde dere kenarında bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. Duvarın hemen üstünde bir ev var. Burada şimdilik herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Yetkililerin çevrede sağlıklaştırma çalışması yapmalarını istiyoruz” dedi.

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