Diyarbakır'da sıfır atık belgesi alan ilk belediye Bağlar Belediyesi oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre koruma bilincini geliştirmek üzere uygulanan Sıfır Atık Projesinde Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bu alanda elde ettiği başarı ile Diyarbakır'da sıfır atık belgesi almaya hak kazanan ilk belediye oldu.

400 binden fazla nüfusu ile Diyarbakır'ın en büyük ilçesi olan ve aynı zamanda Türkiye'de 36 ilden büyük olmasıyla bilinen merkez Bağlar ilçesinde belediye tarafından son bir buçuk yılda uygulanan çevreci politikaları önemli bir başarıyı getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre koruma bilincini geliştirmek üzere uygulanan sıfır atık projesinde Bağlar Belediyesi, bu alanda elde ettiği başarı ile Diyarbakır'da sıfır atık belgesi almaya hak kazanan ilk belediye oldu. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yürütmüş oldukları tüm çalışma ve projelerde çevre bilincini esas aldıklarını dile getirerek, "Halkımızla beraber bunu başardık. Bu belgeyi almamız Bağlar halkının temizlik konusunda hassas olduğunu göstermektedir" dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgede, "12/072019 tarihli ve 30829 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Hem bilinçlendirdi, hem okullara destek verdi

Bağlar Belediyesi, bu başarıya okullarda uyguladığı atık pil toplama, kurumlar ve vatandaşlar arasında atık konusunda bilinçlendirme çalışmaları, uygulanan iş ve işlemlerde çevre dostu çalışmaların öne çıkarılması ve atık toplamadaki etkin mücadelesiyle ulaştı. Çevre bilincini geliştirmek amacıyla Temizlik Müdürlüğü bünyesinde özel ekipler kurarak okullarda ve sokaklarda çalışma yaptıran Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile düzenlenen 'Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni' programına katılmıştı. Göreve geldikten sonra çevreyi koruma çok ciddi sorunlar tespit ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sıfır atık yönetimi oluşturarak bu çerçevede topyekun bir mücadele ruhuyla hareket ettiklerini söyledi.

"Sıfır atık bilincini oluşturmada ciddi bir yol aldık"

Kısa zamanda sonuç almanın sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Eğitim kurumlarında ve halk arasında sıfır atık konusunda çok ciddi bir çalışma yürüttük. Okullara atık pil toplama konusunda destek verdik. Sahada oluşturduğumuz ekiplerle çevre bilincini yaydık, katı atık konusunda ciddi sonuçlar elde ettik. Yaptığımız tüm iş ve işlemlerde, projelerde çevre bilincini öne çıkardık. Temizlik çalışmalarında çevre dostu araçlar kullanarak örnek teşkil ettik. Sıfır atık belgesini almamız bu mücadelenin ürünüdür. Yapmış olduğumuz çalışmalara büyük destek vererek kısa sürede ilçemizde değişime yol açan Bağlar halkımız bu başarının en önemli mimarıdır. Milletimizin huzuru ve ferahı için gece gündüz çalışarak bu noktaya gelinmesini sağlayan çevre koruma ve temizlik ekiplerimiz başta olmak üzere belediyemizin ilgili tüm birimlerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra aynı bilinç ve inançla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.