Diyarbakır'da 'Sıfır Bir' izdihamı

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren 'Sıfır Bir' filmi oyuncuları, Diyarbakır'daki gösterime katıldı. Alışveriş merkezine gelen binlerce vatandaşın oyunculara ulaşmak istemesi izdihama neden oldu.

Sıfır Bir filmi oyuncuları, düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de Diyarbakırlılarla buluştu. Oyunculu gösterimin yapılacağını duyan vatandaşlar AVM'ye akın etti. Filmin oyuncularını görüp kendileri ile fotoğraf çektirmek isteyen kalabalık grup, izdiham yaşanmasına neden oldu. Başrol oyuncuları Savaş Satış, Onur Akbay'la birlikte, Burak Akyüz, Mehmet Elmas ve Salih İnci'den oluşan film ekibi, yoğun kalabalık nedeni ile sinema salonuna girmekte zorlandı. Oyuncular filmde kadına şiddet ve çocuk istismarını ele alırken, gittikleri her sinema salonunda kadına şiddeti ve çocuk istismarına karışı olduklarını ve vatandaşların da bu konuyla ilgili bilinçlenmesi için seyircilerle birlikte 'Herkes Sussa Biz Susmak' sloganı attı.

Kadına şiddet ve çocuk istismarı ele alındı

Başrol oyuncularından Savaş Satış, Diyarbakır'ın çok geliştiğini burada oldukları için gururlu olduklarını söyledi. Satış, "Güzel bir film çektiğimize inanıyoruz, 4 yıldır mücadelenin içerisindeydik, dijital platformda başlayan hikayemizi beyaz perdeye taşımak ayrı bir kıvanç sebebi. Bizler gururluyuz, toplumun kanayan yaralarından çocuk istismarına, kadına şiddete dikkat çekmeye çalıştık. 10 Ocak'ta vizyona girdik, dizide ve filmde en çok vurguladığımız toplumun sorunlarıydı. Çok heyecanlıyız çok mutluyuz, beklentilerimizin daha fazlasını karşıladılar. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan bir ekibimiz vardı, hala da bizi yalnız bırakmıyorlar, nereye gitsek yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz, bizleri bu kadar sevdiklerini görünce sevgimizin karşılıksız olmadığını görüyoruz çok teşekkür ederiz hepsine" dedi.

Diyarbakırlı olan Onur Akbay, filmde Cihat Sarsılmaz karakteri ile Diyarbakır'ı temsil ettiğini, memleketine böyle bir organizasyonla geldiği için çok gururlu olduğunu aktardı. Akbay, "Hemşehrilerimle sinema filmi sayesinde birlikte olmak, benim için büyük bir gurur, biz hoş geldik Diyarbakır'a onlar da bizi görmek için hoş geldiler. Hepsine teşekkür ediyorum, 4 yıllık dizi maceramız sonrasında beyaz perdede yer alan filmimizde bizi yalnız bırakmadılar. Beyaz perde bizim hayalimizdi, biz bu hayali seyirciler sayesinde gerçekleştirdik" diye konuştu.

Azad karakteri ile beyaz perdede yerini alan Mehmet Elmas ise filmin konusuna değinerek kadına şiddete ve çocuk istismarına karşı senaryo yazıldığını söyledi. Elmas, "Haberlerde çok kadına şiddet ve çocuk istismarını görüyorduk, bunlarda bizim çok zorumuza gidiyordu. İnsanlık namına böyle bir senaryo yazıldı, bizde böyle bir senaryonun yazılmasını istemiştik. Böyle bir filmi canlandırdığımız için mutluyuz, tüm tüm Türkiye'de ‘Herkes Sussa Biz Susmak' sloganı yaptık, herkes destek çıktı bize. İnşallah kadın şiddeti ve çocuk istismarı bir daha görmeyeceğiz diye umut ediyorum" şeklinde konuştu.

Film ekibi önümüzdeki günlerde İstanbul, Adapazarı, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Samsun, İzmir, Antalya, Denizli, Isparta'da da sinemaseverlerle buluşacak.