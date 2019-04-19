Diyarbakır'da sihirli şapkalar ve çamurdan maske etkinliği

Diyarbakır'da 280 öğrenci, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından gerçekleştirilen sihirli şapkalar ve çamurdan maske atölyesinde hünerlerini sergiledi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sihirli şapkalar ve çamurdan maske atölyeleri düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Vali Ünal Erkan ile Hürriyet ilkokulları ve Rengarenk Umutlar Derneği'nde eğitim gören 280 öğrenci Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından atölye çalışmalarına alındı. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sahnesinde hünerlerini sergileyen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit, 16. Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali kapsamında başlatılan sihirli şapkalar ve çamurdan maske atölyelerinin devam ettiğini söyledi. Eryiğit, "Bizler de bu kapsamda Vali Ünal Erkan İlkokulu, Hürriyet İlkokulu ve Rengarenk Umutlar Derneği'nde eğitim gören 280 öğrenciyi Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ağırladık. Öğrencilerimiz burada yeteneklerini sergileyerek güzel vakit geçirdiler. Bu tür etkinliklere devam edeceğiz" dedi.