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Diyarbakır'da silah kaçakçılarına darbe

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.


Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Çınar ilçesinde ikamet eden 7 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları silahları satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Çınar ilçesinde 7 ayrı adreste ve eklentilerinde icra edilen eş zamanlı arama faaliyeti neticesinde, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 186 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 179 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 22 adet 7.65 milimetre tabanca fişeği, 1 adet silah üstü dürbün, 2 adet pala ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 7 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır” denildi.

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