Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, saat 03.00 sularında, merkez Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi 374. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi belirlenemeyen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla tartıştığı kişiye ateş açtı. Bacağından yaralanan vatandaş kurşunla yere yığıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaş ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.