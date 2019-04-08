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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.


Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi ile olay yerine 112 sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Güvenlik güçleri olay karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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