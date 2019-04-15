Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semti Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2'nci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle sokakta tartışan 2 kişiden biri silahını çekerek karşısındaki hasmına sıkmaya başladı. Bacağından aldığı kurşunlarla yaralanan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri silah sıkan şahsı gözaltına alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.