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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerindeki bir peynircide meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi iş yerinde karşılaştı. Husumetliler arasındaki başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilmeyen saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken, M.A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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