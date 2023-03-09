Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da bir gurup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi 88. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra silahların çekilmesiyle kavgaya dönüştü. Olayda M.Ç. isimli şahıs silahla yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme yaparken olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.