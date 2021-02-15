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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Olay, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 AFM 203 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi, aralarında husumet olan bir grupla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Araçta bulunan 2 kişi kurşunların isabet etmesi ile yaralandı. Uzun süreli çatışmayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan şahısların yakalanması için güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparak, çalışma başlattı.

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