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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında arazi sahipleri ile burada bulunan kum ocağı sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında arazi sahipleri ile burada bulunan kum ocağı sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Olay, Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre arazi sahipleri ile burada bulunan kum ocağı sahibi arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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