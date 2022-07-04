Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.