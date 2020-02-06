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Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'da iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında silahların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, merkez Yenişehir ilçesi Hintli Baba Caddesi Aliemri 7. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada vücutlarına kurşun isabet eden 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.


Kavganın yaşandığı yere gelen güvenlik güçleri bölgede delil çalışması yapıp sakağı araç ve yaya girişine kapattı. Sokağın farklı noktalarında boş kovanlara rastlanırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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