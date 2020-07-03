Diyarbakır'da silahlı kavga: 4 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Cengiz köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay sabah saatlerinde Cengiz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Azad A., Siraç A., Yasin G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Güvenlik köy ve hastane çevresinde tedbir alırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.