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Diyarbakır'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bankadan para çekmek isteyen bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bankadan para çekmek isteyen bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.


Olay, Çınar ilçesinde bulunan bir bankanın içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, para çekmek için bankaya giden Murat T., kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Karnından yaralanan Murat T., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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