Diyarbakır'da sindirim sistemi hastalıkları bilgilendirme toplantısı düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) tarafından Toplumsal Farkındalık Projeleri kapsamında 'Farkında ol, geç kalma' sloganı ile sistemi hastalıkları bilgilendirme programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi tiyatro salonunda düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, doktorlar ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı bir konuşma yaptı.

Program, daha sonra sağlık alanında yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında açıklamalarla devam etti.