Diyarbakır'da sınıf öğretmenlerine seminer

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleşen seminer dönemi toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Temel Eğitim Şubesi'nden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman İlge, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Erdaş ve Kayapınar ilçesinde görev yapan öğretmenler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan seminer dönemi toplantısı, Doç. Dr. Taşçıer'in konuşmalarıyla devam etti. Öğretmenlere sık sık söz veren Doç. Dr. Taşçıer, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Doç. Dr. Taşçıer daha sonra öğretmenlerden "Eğitim sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusunun cevabını bir kelime ile kara tahtaya yazmasını istedi. Öğretmenler kara tahtaya geçerek görüşlerini ifade ettiler. Bu sırada babasıyla beraber seminere gelen bir çocuğun "Ben de yazmak istiyorum" diye seslenmesi üzerine Doç. Dr. Taşçıer, çocuğun bu isteğini geri çevirmeyerek sahneye davet edip, kara tahtada fikrini yazan çocuğa teşekkür etti.

Toplantı verilen seminerle son bulurken, seminerlerin farklı ilçelerin sınıf öğretmenlerine verilecek eğitimlerle devam edeceği öğrenildi.