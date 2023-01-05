Diyarbakır'da sinyalizasyon sistemi ile kavşaklar daha güvenli

Ulaşım Daire Başkanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması, kavşakların düzenlenmesi, planlanması amacıyla trafik yoğunluğunun gözlendiği kavşaklarda çalışma yürütüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Kayapınar ilçesinde trafiğin yoğun olarak gözlendiği Laleş ve Mastfroş Caddesi kesişimi, Diclekent Bulvarı -Yılmaz Güney Caddesi kesişimi, Musa Anter-Abdulkadir Aksu Caddesi kesişimi, Dorşin ve Abdulkadir Aksu Caddesi kesişimi noktalarında kavşak sinyalizasyon sistemleri kuruldu.

Ekiplerin kurduğu sinyalizasyon sistemleri sayesinde trafik kazalarını engellendi, ulaşım ve yaya güvenliği sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, yol güzergâhlarında bulunan kavşaklarda trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için sinyalizasyon çalışmalarını sürdürecek.