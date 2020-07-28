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Diyarbakır'da sıra kavgasında korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı

Diyarbakır’da araç muayene istasyonunda bekleyen vatandaşlar arasında sıra kavgası çıktı.

Diyarbakır'da araç muayene istasyonunda bekleyen vatandaşlar arasında sıra kavgası çıktı. Yaşanan arbedede korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü.



Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan araç muayene istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aracını getiren vatandaşlar ile bir kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın ardından taraflar arasında arbede çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda maske takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü


Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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