İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakır'da sis, 3 gündür etkisini sürdürüyor

Diyarbakır’da etkili olan sis, 3 gündür sürüyor.

Diyarbakır'da etkili olan sis, 3 gündür sürüyor. Sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.


Kentte 3 gündür gece ve gündüz sis yoğunluğu etkili oldu. Sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır- Mardin karayollarında trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi.

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